ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Талибы одобрили позицию США
Представитель правительства талибов в Афганистане поприветствовал обещание США и стран региона снять экономические ограничения
Талибы одобрили позицию США
Фото: AA / Others
1 июля 2024 г.

Талибы приветствовали «обещание» США (и ряда других стран) по снятию ограничений с банковского и экономического секторов Афганистана.

«Сегодняшняя встреча проходит очень хорошо. Большинство стран выразили поддержку частному сектору Афганистана. Было обещано снять ограничения на банковскую и экономическую деятельность», — заявил пресс-секретарь правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

Это заявление прозвучало в дни встреч по Афганистану под эгидой ООН, которые проходят в столице Катара Дохе.

«Позиция России, Китая, Ирана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, США и Организации исламского сотрудничества заслуживает одобрения», — добавил Муджахид.

Это уже третья подобная встреча ООН и первая из серии встреч, на которой присутствуют сами талибы.

Стоит отметить, что официально международное сообщество пока не признает действующее правительство Афганистана, которое с августа 2021 года возглавляет движение «Талибан».

Помимо официальных лиц ООН, на встрече присутствуют более 20 посланников различных правительств, включая США, Россию и Пакистан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us