Талибы приветствовали «обещание» США (и ряда других стран) по снятию ограничений с банковского и экономического секторов Афганистана.

«Сегодняшняя встреча проходит очень хорошо. Большинство стран выразили поддержку частному сектору Афганистана. Было обещано снять ограничения на банковскую и экономическую деятельность», — заявил пресс-секретарь правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

Это заявление прозвучало в дни встреч по Афганистану под эгидой ООН, которые проходят в столице Катара Дохе.

«Позиция России, Китая, Ирана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, США и Организации исламского сотрудничества заслуживает одобрения», — добавил Муджахид.

Это уже третья подобная встреча ООН и первая из серии встреч, на которой присутствуют сами талибы.

Стоит отметить, что официально международное сообщество пока не признает действующее правительство Афганистана, которое с августа 2021 года возглавляет движение «Талибан».

Помимо официальных лиц ООН, на встрече присутствуют более 20 посланников различных правительств, включая США, Россию и Пакистан.