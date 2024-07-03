Премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудила расистские и антисемитские высказывания некоторых членов молодежной лиги правящей партии «Братья Италии». Выступая перед журналистами в Брюсселе, она заявила, что антисемитизм и расизм несовместимы с партией.

Ранее два ведущих члена молодежной лиги ушли в отставку из-за предполагаемых антисемитских высказываний в адрес сенатора-еврея.

«Я много раз говорила и повторяю: я считаю, что те, кто испытывает расистские, антисемитские или ностальгические чувства, просто ошиблись домом, потому что эти чувства несовместимы с «Братьями Италии», они несовместимы с итальянскими правыми», - сказала она.

Этому предшествовала публикация в левом онлайн-издании Fanpage. Журналист газеты проник в ряды «Национальной молодежи» и записал видеоролик, в котором его члены объявляли себя фашистами и выкрикивали нацистские лозунги. Расследование также показало, что один из главных участников организации высмеивал сенатора от «Братьев Италии» Эстер Миели за ее еврейское происхождение. Расследование также обнародовало внутренние чаты, где члены движения высмеивали этнические меньшинства.

Мелони также прокомментировала и методы освещения событий в Fanpage.

«Я думаю, что если мы хотим назвать это журналистским расследованием, то такое же отношение и такое же расследование должно быть проведено во всех молодежных организациях других политических партий. Мы не знаем, что может выйти, и не узнаем. А знаете почему? Потому что в истории Итальянской Республики то, что Fanpage сделал с «Братьями Италии» - это первый случай», - сказала она.

«Никогда не было даже мысли о том, что они могут проникнуть в политическую организацию, тайно записывать ее собрания, а также записывать личные дела несовершеннолетних».

Мелони неоднократно осуждала расистские и антиеврейские законы, принятые в Италии в 1938 году режимом Бенито Муссолини. Известно, что несколько потомков итальянского диктатора состоят в партии Мелони «Братья Италия».