Заместитель генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Наим Кассем заявил во вторник, что единственным верным путем к перемирию на границе Израиля и Ливана является полное прекращение огня в секторе Газа.

Выступая перед информационным агентством Associated Press в политическом офисе партии в южном пригороде Бейрута, Кассем подчеркнул: «Если в Газе будет прекращен огонь, мы остановимся безо всяких обсуждений».

Он пояснил, что «Хезболла» участвует в войне в качестве фронта поддержки ХАМАС. Кассем добавил, что если война прекратится, то и необходимости в военной поддержке не будет.

Однако если Израиль приостановит свои военные операции без официального соглашения о прекращении огня и полном уходе из Газы, последствия для израильско-ливанского пограничного конфликта будут не столь очевидны.

«Если то, что произойдет в Газе, будет представлять собой химеру из прекращения огня и его продолжения, войны и отсутствия войны, мы не можем сейчас ответить, [как мы будем реагировать], потому что мы не понимаем такого формата, его результатов и его последствий».

В последние недели, по мере того как переговоры о прекращении огня в Газе стоят на месте, опасения по поводу эскалации между «Хезболлой» и Израилем усиливаются.

За последние девять месяцев «Хезболла» почти ежедневно обменивалась ударами с Израилем вдоль границы. В результате десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть приграничные города по обе стороны границы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль приближается к этапу ликвидации «армии ХАМАС». Появились также сообщения о том, что Израиль готовится в течение нескольких дней объявить о завершении наземной военной операции на юге сектора Газа — в городе Рафах и его окрестностях.