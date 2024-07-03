ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Войска РФ вошли в Часов Яр
В Минобороны РФ заявили о взятии района Часова Яра — ключевого города Донецкой области Украины
Войска РФ вошли в Часов Яр
Фото: Reuters / Others
3 июля 2024 г.

В Министерстве обороны России заявили, что в среду российские войска взяли под контроль один из районов города Часов Яр в Донецкой области Украины. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что «подразделения «Южной» группировки войск» полностью заняли «район «Новый» населенного пункта Часов Яр».

Часов Яр, битва за который шла последние несколько месяцев, расположен на возвышенности примерно в 20 км к западу от Бахмута, который войска РФ заняли год назад.

Обе стороны рассматривают его как потенциальный плацдарм для наступления России на ключевые города Донецкой области — Краматорск и Славянск.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us