В Министерстве обороны России заявили, что в среду российские войска взяли под контроль один из районов города Часов Яр в Донецкой области Украины. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что «подразделения «Южной» группировки войск» полностью заняли «район «Новый» населенного пункта Часов Яр».

Часов Яр, битва за который шла последние несколько месяцев, расположен на возвышенности примерно в 20 км к западу от Бахмута, который войска РФ заняли год назад.

Обе стороны рассматривают его как потенциальный плацдарм для наступления России на ключевые города Донецкой области — Краматорск и Славянск.