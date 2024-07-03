УЕФА инициировал расследование в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала за празднование гола в матче против Австрии на ЕВРО-2024. Демирал показал жест «серого волка» после забитого второго гола, что УЕФА классифицирует как «неподобающее поведение».

Расследование запущено согласно статье 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, запрещающей «любое поведение, содержащее политическую, идеологическую, религиозную или расовую пропаганду» на футбольных полях.

«У меня была идея отпраздновать гол, я ее реализовал. Это связано с турецкой идентичностью. Я очень горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал это всем своим существом», — заявил Демирал.

Инцидент вызвал резонанс и за пределами спортивного сообщества. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила озабоченность: «Знакам турецких ультраправых не место на наших стадионах. Недопустимо использовать Чемпионат Европы по футболу как платформу для расизма».

Министерство иностранных дел Турции назвало открытие дисциплинарного расследования в отношении футболиста со стороны УЕФА «неприемлемым».

В заявлении ведомства говорится, что в отчете Федерального ведомства по защите конституции Германии, опубликованном в сентябре 2023 года, подчеркивается, что не каждый, кто показывает жест «серого волка», может быть приравнен к ультраправым. Кроме того, ведомство указало, что жест «серого волка» не является запрещенным символом в Германии. «Реакция немецких властей на действия господина Демирала сама по себе содержит ксенофобию», — гласит заявление МИД.

«Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования в спортивном соревновании, которое не было направлено против кого-либо», — подчеркивается в официальном сообщении.

Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели не остался в стороне и осудил решение УЕФА, назвав расследование «целенаправленным» и частью «череды провокаций».

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также отреагировал на инцидент: «Заявление министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, направленное против празднования гола нашим футболистом Мерихом Демиралом, и расследование, начатое УЕФА, неприемлемы. Тем, кто ищет расизм и фашизм, было бы уместно сосредоточиться на результатах недавних выборов в различных странах Европы», — заявил Челик.