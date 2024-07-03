Государственная дума и Совет Федерации приняли решение о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и прекращении выплаты взносов.

«Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», – говорится в заявлении.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила незамедлительно направить телеграмму с сообщением об этом решении на сессию ПА ОБСЕ, которая в эти дни проходит в Румынии.

«Последней точкой», по словам российских парламентариев, стал «демонстративный» отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.

Ранее Румыния отказала в выдаче виз российским делегатам в связи с агрессией России против Украины. Россия уже пропустила как минимум четыре заседания и сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ: в Великобритании в 2022 году, Канаде и Армении в 2023 году и в Австрии в этом году.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в феврале отметил, что российскую делегацию «никуда не приглашают» в рамках работы ассамблеи.

В апреле Совет Госдумы приостановил выплату взносов ПА ОБСЕ за 2023 год. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что после приостановки участия России бюджет организации потеряет 6% поступлений.