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Встреча лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана
На полях саммита ШОС в Астане состоялась трехсторонняя встреча лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана
Встреча лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана
Встреча лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана / Others
3 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Астане. Встреча состоялась в рамках 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили региональные и глобальные вопросы, а также перспективы сотрудничества между странами.

Турецкий лидер подчеркнул важность совместных действий, заявив, что «Турция, Азербайджан и Пакистан могут предпринять совместные шаги во многих областях, и это будет полезно для всех трех стран».

Президент Турции также отметил значимость сотрудничества для поддержания мира. «Сотрудничество, которое будет установлено в регионе, где возникают войны, конфликты и напряженность, также послужит региональному и глобальному миру», – отметил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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