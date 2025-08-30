Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском городе Тяньцзине.
Токаев поблагодарил китайского лидера за теплый прием и подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что Казахстан полностью поддерживает председательство Китая в ШОС и активно участвует в продвижении ее повестки.
«Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг китайского народа заслуживает глубокого уважения и признания», — сказал Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что при активной поддержке Си Цзиньпина двусторонние отношения вечного стратегического партнерства развиваются на беспрецедентном уровне. В прошлом году достигнут рекордный товарооборот в 44 млрд долларов.
«Китай — крупнейший торговый партнер Казахстана. Реализуются крупные совместные проекты. Отрадно, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Благодарю за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине», — заявил он.
Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил признательность Токаеву за участие в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы. Он отметил, что Китай придает особое значение углублению стратегического партнерства с Казахстаном.
Стороны обсудили укрепление торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также реализацию проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, цифровизации, искусственного интеллекта и сельского хозяйства.
Главы государств обменялись мнениями по региональной и международной повестке.
Юбилейный 25-й саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября под лозунгом «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии».