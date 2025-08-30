Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском городе Тяньцзине.

Токаев поблагодарил китайского лидера за теплый прием и подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что Казахстан полностью поддерживает председательство Китая в ШОС и активно участвует в продвижении ее повестки.

«Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг китайского народа заслуживает глубокого уважения и признания», — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что при активной поддержке Си Цзиньпина двусторонние отношения вечного стратегического партнерства развиваются на беспрецедентном уровне. В прошлом году достигнут рекордный товарооборот в 44 млрд долларов.