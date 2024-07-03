Согласно заявлению Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с марта этого года более 300 тыс. детей на Гаити стали перемещенными лицами из-за деятельности банд. Это составляет более половины из почти 580 тыс. человек, лишившихся дома за последние четыре месяца. Всплеск насилия начался в конце февраля, когда была проведена серия скоординированных нападений на ключевые объекты правительственной инфраструктуры, что в итоге привело к отставке премьер-министра Ариэля Анри в апреле.

«Гуманитарная катастрофа, разворачивающаяся на наших глазах, оборачивается разрушительными последствиями для детей. Перемещенные дети отчаянно нуждаются в безопасной и защищенной среде, а также в усиленной поддержке и финансировании со стороны международного сообщества», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным ООН, банды контролируют не менее 80% столицы страны Порт-о-Пренс и основные дороги, ведущие в город. В течение первых трех месяцев 2024 года по всей стране было убито или ранено более 2500 человек.

Многие дети живут во временных убежищах, включая школы, где санитарная обстановка оставляет желать лучшего, что повышает риск заболеваний. Закрытие школ также приводит к тому, что больше детей бросают учебу.

ЮНИСЕФ заявляет, что дети на Гаити вынуждены вступать в банды, чтобы выжить, так как у них часто нет доступа к пище, медицинскому обслуживанию, чистой воде и нормальным санитарным условиям. Перемещенные дети и подростки также подвергаются повышенному риску сексуализированного насилия, эксплуатации, жестокого обращения и разлучения с семьей.

В понедельник заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер встретился с премьер-министром Гаити Гарри Конилем, чтобы обсудить первые шаги по развертыванию на Гаити миссии, поддерживаемой ООН.