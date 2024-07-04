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Такер Карлсон: интервью с Зеленским будет
Американский журналист и лидер общественного мнения Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским
Такер Карлсон: интервью с Зеленским будет
Фото: АР / Others
4 июля 2024 г.

Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон анонсировал выход интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он сообщил, что ему удалось организовать беседу с украинским лидером после двух лет попыток.

«Кажется, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались сделать это уже два года, и особенно настойчиво после интервью с Путиным в феврале», — написал Карлсон в социальной сети Х.

«Суть в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Надеемся, что скоро», — добавил он.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ранее встречался с Путиным — интервью с ним было опубликовано в феврале. Он стал первым западным журналистом, пообщавшимся с Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно прошлогоднему опросу Gallup, Такер Карлсон занял первое место среди лидеров общественного мнения в США с точки зрения доверия аудитории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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