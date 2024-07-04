Спустя год ожиданий Украина наконец получит долгожданные американские истребители F-16. Поставить их первыми обещают Нидерланды. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен 2 июля заявила, что выдала разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 в Украину.

Министр упомянула, что процесс одобрения длился больше полугода — от официального решения парламента Нидерландов до одобрения премьер-министра.

«От имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития я также сообщаю вам, что первый самолет будет поставлен в ближайшее время. Мы сообщаем Палате, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину было выдано», — подчеркнула глава Минобороны.

Оллонгрен отметила, что страна «скоро начнет поставку первого самолета F-16» в Украину, хотя точная дата не указана. В МИД Украины рассчитывают, что поставка произойдет уже в этом месяце.

22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что страна решила начать подготовку к поставке первых 18 истребителей F-16 в Украину. При этом к инициативе отправить самолеты подключилась целая коалиция стран, включая также Данию, Великобританию, Румынию и США.

К началу июля обучение полетам на американских истребителях в Румынии завершили 15 украинских пилотов. Обучение завершают и украинцы, тренировавшиеся на базе ВВС США в Аризоне. Дания также сообщила, что основная группа из 50 специалистов по обслуживанию F-16 завершила обучение.

«Судя по этим данным, к началу июля украинские ВВС теоретически могли бы использовать до 12 самолетов одновременно. Однако условия военного времени и практика обучения пилотов приведут к тому, что количество вылетов F-16 в реальных боевых действиях будет гораздо меньше», — пишет газета Kyiv Post.