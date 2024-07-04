Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступил с письменным заявлением, где защитил гуманный подход страны к беженцам и раскритиковал антимигрантские настроения в Европе.

Алтун подчеркнул многолетнюю роль Турции в предоставлении убежища миллионам беженцев. «Мы рассматриваем региональные конфликты, из-за которых миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, с гуманитарной точки зрения и действуем с чувством ответственности», — заявил турецкий чиновник.

Он отметил усилия Турции по противодействию антимигрантской риторике. «Мы не позволили маргинальным оппозиционным группам использовать эту проблему для разжигания антимигрантских настроений», — подчеркнул Алтун.

Он также раскритиковал подход европейских стран к мигрантам, назвав обвинения против турецкого футболиста Мериха Демирала «симптомом хронической болезни в западных странах».

Глава ведомства призвал к международному сотрудничеству для создания условий безопасного возвращения сирийских беженцев. «Все заинтересованные стороны должны работать вместе, чтобы это стало реальностью, обеспечивая стабильность в регионе, Европе и за ее пределами», — заявил он.

Алтун заверил, что «Турция продолжит быть силой стабильности и мира в неспокойном регионе» под руководством президента Эрдогана.