Россия не может первой прекратить огонь, потому что не уверена в аналогичных действиях со стороны Украины. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

«Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался, для того чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», — убежден Путин. Он заявил, что в 2022 году Россия вывела свои подразделения из-под Киева, но ответных шагов от Украины не последовало.

Путин также пояснил, что под словом «демилитаризация» он имеет в виду такие шаги со стороны Украины, которые будут приемлемы для России и необратимы. Президент приветствовал усилия посредников по урегулированию конфликта, но подчеркнул, что не видит возможности договориться через третью сторону, поскольку у посредников нет полномочий для подписания окончательных документов.

Комментируя заявления Дональда Трампа о намерении быстро завершить конфликт на Украине, Путин заявил, что Москва относится к ним серьезно, но не знакома с конкретными предложениями Трампа.

Также Путин назвал бессмысленным возможное обращение к Верховной раде Украины из-за, как он выразился, «узурпации власти правящей верхушкой» в Киеве.

14 июня Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. Среди них: отвод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Киева; «демилитаризация» и «денацификация»; признание статуса оккупированных регионов и аннексированных Крыма и Севастополя как субъектов России; снятие санкций с России.