Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар вылетел в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 5-6 июля 2024 года в городе Шуша.

Перед отъездом Татар подчеркнул историческое значение этого события. «ТРСК впервые участвует в международной организации под своим конституционным названием», — указал он.

«Вместе мы сильнее, мы едем на встречу с семьей. Продвижение статуса наблюдателя в ОТГ является нашим приоритетом как Турецкой Республики Северного Кипра», — добавил Татар.

В саммите примут участие страны-члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Турция, Кыргызстан и Узбекистан, а также страны-наблюдатели: Венгрия и ТРСК. Тема саммита — «Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и борьбы с изменением климата».

Перед основным мероприятием состоится заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, где будут обсуждаться ключевые вопросы организации. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут Карабахскую декларацию.

Участие ТРСК в саммите под своим официальным названием рассматривается как важный шаг в поддержку политики двух государств на Кипре.