Информация некоторых СМИ о том, что «УЕФА дисквалифицировал Мериха Демираля на 2 матча» не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции

«Расследование, проведенное УЕФА в отношении Мериха Демираля, еще не завершено, и утверждение о двухматчевой дисквалификации не соответствует истине», — заявили в ведомстве.

«УЕФА запросил объяснения у нашего национального футболиста Мериха Демираля, и после получения объяснений расследование будет завершено. Не верьте необоснованным утверждениям», — гласит сообщение центра.

УЕФА инициировал расследование в отношении турецкого футболиста за празднование гола в матче против Австрии на ЕВРО-2024. Демираль показал жест «серого волка» после забитого второго гола, что УЕФА посчитал «неподобающим поведением».

В свою очередь игрок сообщил: «У меня была идея отпраздновать гол, я ее реализовал. Это связано с турецкой идентичностью. Я очень горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал это всем своим существом».