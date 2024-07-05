Украинский беспилотник атаковал пороховой завод на западе России, сообщил источник агентству AFP. По словам военного источника, атака была проведена с использованием беспилотников со взрывчаткой, один из которых успешно поразил военный объект в городе Котовск Тамбовской области, расположенный примерно в 350 км от украинской границы. Масштабы ущерба и информация о потерях все еще оцениваются.

Местные российские СМИ опубликовали видеозапись инцидента. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил в телеграм-канале, что в регионе были зафиксированы два беспилотника, и оба были уничтожены, добавив, что ущерба и жертв нет.

Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий, производящее боеприпасы для стрелкового оружия. В январе и ноябре завод уже подвергался атакам беспилотников.

В последние месяцы Киев активизировал воздушные атаки на военные и энергетические объекты в России, стремясь ограничить возможности Москвы в нападении на украинские города. С помощью беспилотников Украина также нанесла серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам, расположенным не только в приграничных регионах, но и в глубине России.

Ранее Кремль активизировал атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся серьезный ущерб критическим объектам и провоцируя плановые отключения электричества.

Президент Украины обратился к союзникам с призывом о поставках большего количества систем ПВО для противостояния налетам российских ракет и беспилотников.