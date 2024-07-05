В четверг израильские военные и базирующееся в Ливане движение «Хезболла» обменялись ударами вдоль границы. Эти атаки, продолжающиеся уже несколько месяцев, усилили опасения по поводу перерастания боевых действий в Газе в более широкий региональный конфликт.

«Хезболла» заявила, что в ходе атаки выпустила более 200 ракет по израильским базам, а также использовала «взрывные беспилотники». Движение, поддерживаемое Ираном, утверждает, что это было ответом на убийство одного из ее командиров Израилем в среду.

В ответ на атаки «Хезболлы» на севере Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги. Израильские военные сообщили о перехвате многих снарядов и ответных авиаударах по пусковым установкам в Ливане.

В среду израильские военные нанесли удар по южному Ливану, в результате которого был убит Мухаммед Насер, один из ключевых командиров «Хезболлы». Израиль заявил, что Насер руководил подразделением, ответственным за обстрелы израильской территории.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские силы продолжат наносить «очень сильные удары» по «Хезболле», хотя предпочтительным остается дипломатическое решение конфликта.

Эскалация насилия на ливано-израильской границе вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества. США и другие западные страны предпринимают отчаянные дипломатические усилия для деэскалации ситуации.