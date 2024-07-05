Франция с тревогой подходит ко второму туру парламентских выборов, на которых может победить ультраправая партия Марин Ле Пен.

Около 30 тыс. полицейских будут размещены по всей Франции в воскресенье вечером из-за опасений беспорядков после объявления окончательных результатов внеочередных выборов.

Крайне правые надеются получить большинство мест в парламенте, в первом туре они набрали более 33% голосов. На втором месте идет альянс левых сил, на третьем — центристский блок Эммануэля Макрона.

Жеральд Дарманин, министр внутренних дел Франции, заявил, что 5000 полицейских будут дежурить в Париже и его окрестностях, чтобы «убедиться, что крайне правые и крайне левые не воспользуются ситуацией для того, чтобы устроить беспорядки».

Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, были арестованы после того, как представитель правительства Приска Тевено заявила, что на нее и ее команду напали в среду вечером. Инцидент произошел, когда чиновница и ее команда развешивали предвыборные плакаты в Медоне, недалеко от Парижа. По ее словам, как только они развесили плакаты, примерно 10 молодых людей начали их срывать и портить.

«Мы сказали им, не проявляя агрессии, что [портить плакаты] нельзя», — сказала Тевено Le Parisien. После чего вандалы напали на чиновницу.

«Насилие — это не выход. Я продолжу свою кампанию на местах», — написала Тевено в соцсетях.

За несколько часов до нападения она поделилась своей тревогой как человека с темным цветом кожи в «сложном» политическом климате.

«Я говорю это не только как представитель правительства, но и как дочь иммигрантов и мать детей смешанной расы», — сказала Тевено, ссылаясь на неоднократные и усиливающиеся расистские нападения.

«Они все чаще не делают это анонимно, они нападают с открытыми лицами и даже с некоторой гордостью», — заявила чиновница.

Кандидат от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) в Савойе Мари Даучи также заявила, что на нее напал владелец магазина на рынке.

Николя Конкер, кандидат от «Республиканцев», заявил в социальных сетях, что на него напали во время раздачи предвыборных листовок в Шербуре во вторник.

«Давайте отвергнем атмосферу насилия и ненависти, которая захватывает нас», — написал в соцсетях премьер-министр Габриэль Атталь, добавив, что насилию и запугиванию «нет места в нашей демократии».

Ожидается, что решающий второй тур в воскресенье приведет к тому, что крайне правая партия Марин Ле Пен станет крупнейшей в парламенте, независимо от того, достигнет ли она 289 мест, необходимых для формирования следующего правительства.