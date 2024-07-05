Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о своей отставке после поражения Консервативной партии на выборах 4 июля. Сунак сделал это заявление в пятницу на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит.

В своем последнем обращении на посту премьера Сунак подтвердил, что вскоре встретится с королем Карлом III, чтобы официально подать в отставку. Он извинился перед избирателями, которые «послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться».

«После этого результата я уйду в отставку с поста лидера партии, но не сразу, а как только будут заключены формальные договоренности по избранию моего преемника», – сказал он.

Сунак отметил, что лидер лейбористов Кир Стармер, который, вероятно, займет пост премьера Великобритании, является порядочным человеком.

«Какими бы ни были наши разногласия в этой кампании, он порядочный человек, которого я уважаю», – сказал Сунак.

Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером победила на досрочных парламентских выборах, положив конец 14-летнему правлению консерваторов. Подсчеты голосов продолжаются, но лейбористы уже получили 381 место, обеспечив себе комфортное большинство в Палате общин. Прогнозы экзитполов указывают на 410 мест для лейбористов.

Стармер и его министр финансов Рэйчел Ривз уверенно выиграли в своих округах. В своей речи Стармер подчеркнул значимость демократии и будущих перемен.