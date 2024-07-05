Карл III официально принял отставку Риши Сунака и назначил Кира Стармера новым премьер-министром Великобритании. Лейбористская партия под руководством Стармера одержала победу на всеобщих выборах, получив 412 мест в парламенте, тогда как Консервативная партия Сунака потеряла 250 мест, сохранив за собой всего 121 место.

«Британцы проголосовали за перемены, за национальное обновление и возвращение политики на службу гражданам», — заявил Стармер после встречи с монархом.

Он подчеркнул, что новое правительство будет работать на благо всех граждан, независимо от их политических предпочтений. Стармер также пообещал восстановить страну, улучшить систему здравоохранения, обеспечить безопасные границы и улицы, а также снизить счета за электроэнергию.

Риши Сунак, объявивший о своей отставке с поста главы Консервативной партии, выразил сожаление по поводу поражения. В результате выборов свои места в парламенте потеряли несколько ключевых фигур Консервативной партии, включая экс-премьера Лиз Трасс и министра обороны Гранта Шаппса.

Кир Стармер возглавил Лейбористскую партию четыре года назад и за это время смог значительно укрепить ее позиции. В прошлом успешный адвокат, Стармер был избран в парламент в 2015 году и получил рыцарское звание за заслуги перед уголовным правосудием.