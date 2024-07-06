Сегодня в 22:00 по турецкому времени национальная сборная Турции по футболу сыграет с Нидерландами в четвертьфинале ЕВРО-2024 в Берлине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетит матч.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление турецкой сборной.

«Поздравляю сборную Турции, показавшую успешное выступление на чемпионате Европы по футболу в Германии, с выходом в четвертьфинал и вхождением в число 8 сильнейших национальных сборных Европы», — заявил Алиев.

Алиев также выразил поддержку Мериху Демиралю, который был наказан со стороны УЕФА на 2 матча за жест «серого волка».

«Наказание, наложенное на Мериха, несправедливо, и я решительно осуждаю это», — заявил Алиев. Алиев завершил свое обращение словами поддержки: «Желаю турецкой сборной победы в матче против Нидерландов! Да здравствует тюркский мир!»

Наказание Демираля вызвало критику в адрес УЕФА за применение двойных стандартов, так как организация часто ограничивается штрафами за другие нарушения этических норм.

Турецкая сборная вышла в четвертьфинал, заняв второе место в группе F и победив Австрию со счетом 2-1 в 1/8 финала. Нидерланды, в свою очередь, вышли из группы D и разгромили Румынию 3-0 в предыдущем раунде.

Победитель этого матча встретится с победителем пары Англия-Швейцария 10 июля в Дортмунде в полуфинале чемпионата.