В результате стрельбы, произошедшей рано утром в субботу во время вечеринки на севере штата Кентукки, погибли четыре человека и трое были ранены, сообщили полицейские.

Подозреваемый в стрельбе скончался после того, как покинул дом и попытался скрыться от полиции.

Полицейские услышали выстрелы, когда прибыли в дом во Флоренсе около 2:50 ночи, сообщил начальник полиции города Джефф Маллари. Полицейские обнаружили семь пострадавших от стрельбы.

Четыре человека были найдены мертвыми, трое пострадавших были доставлены в больницу в Цинциннати в критическом состоянии.

Полицейские заявили, что подозреваемый действовал в одиночку, и для общественности угрозы больше нет.

Люди собрались в доме на празднование дня рождения 21-летнего сына хозяина дома, сообщил Маллари. Хозяин дома погиб в результате стрельбы, добавил начальник полиции. По словам Маллари, подозреваемый, которому было 20 лет, знал людей на вечеринке, но не был приглашен. Мотив преступления расследуется.

«Я знаю, что происходит по всей стране, но это первый случай массовой стрельбы во Флоренсе», — отметил Маллари.

Флоренс находится примерно в 19 км к югу от Цинциннати, штат Огайо.