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Число убитых журналистов растет
В результате израильских атак на сектор Газа погибли еще пять палестинских сотрудников СМИ
Число убитых журналистов растет
Фото: Reuters / Reuters
6 июля 2024 г.

В ходе атак израильской армии на блокированный сектор Газа погибли еще пять палестинских журналистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Газе.

За последние 12 часов жертвами израильских ударов стали директор продюсерской компании Deep Shot Medya Сади Мудеввих, журналист этой компании Эдиб Суккар, сотрудники «Палестинской медиа-компании» Резак Абу Шекян и Эмджад Джехджух, а также его супруга, работавшая на радиостанции Исламского университета Вефа Абу Дабан.

С начала конфликта 7 октября 2023 года количество убитых израильскими силами журналистов в секторе Газа достигло 158 человек.

По данным медицинских источников, ВВС Израиля нанесли удары по дому журналиста Эмджада Джехджуха в лагере беженцев «Нусейрат» в центральной части Газы, что привело к гибели девяти человек из одной семьи, включая супругу журналиста.

Ранее пресс-служба правительства в Газе обвиняла Израиль в преднамеренном убийстве журналистов, заявляя, что это делается с целью «заглушить голос Палестины, скрыть истину и предотвратить распространение информации в региональных и международных медиа».

Израильское вторжение, начавшееся 7 октября 2023 года, унесло жизни более 38 000 палестинцев в Газе. В самом эксклаве разрушена гражданская инфраструктура и сохраняется критическая нехватка продовольствия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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