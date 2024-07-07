ПОЛИТИКА
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Протесты в Израиле
Демонстранты блокируют дороги и пикетируют дома министров, требуя соглашения с ХАМАС
Протесты в Израиле
Фото: Reuters / Others
7 июля 2024 г.

В воскресенье по всему Израилю продолжились масштабные протесты с целью оказать давление на правительство для достижения соглашения с ХАМАС об освобождении пленных, удерживаемый палестинским движением. Акции стартовали в 6:29 утра.

Демонстранты блокировали основные транспортные артерии в час пик, ненадолго перекрыв шоссе Тель-Авив-Иерусалим. Группы активистов также провели пикеты у домов министров и депутатов правящей коалиции.

Усилия по достижению соглашения между Израилем и ХАМАС активизировались в последние дни. Официальные лица выражают осторожный оптимизм, отмечая сохраняющиеся разногласия между сторонами.

По данным властей Газы, в ходе израильской операции погибло более 38 000 палестинцев. Израиль сообщает о 1200 погибших и более 250 удерживаемых в плену в результате операции ХАМАС 7 октября.

Стоит отметить, что в израильском обществе нет единства по вопросу переговоров. Часть граждан призывает правительство Нетаньяху отвергнуть соглашение и продолжать боевые действия до достижения всех поставленных целей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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