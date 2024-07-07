Генеральный директор Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что переход экономики РФ на военные рельсы приведет к «разрушительным экономическим проблемам», которые потенциально могут дать возможность установить мир с Украиной.

Он сделал эти замечания в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland в ответ на вопрос о том, видит ли он другой путь к миру, кроме военного.

«В конечном итоге Путин столкнется с серьезными экономическими проблемами, – считает бывший советник по безопасности канцлера Ангелы Меркель. – Россия не сможет с ними справиться».

После вторжения в Украину Россия перевела свою экономику на военные рельсы и начала вкладывать сотни миллиардов рублей в производство военной продукции.

Только на оборонный бюджет в этом году Кремль выделил около 110 млрд евро. Кроме того, еще 34 млрд евро предназначены для обеспечения национальной безопасности и силовых структур.

В целом на военные нужды уходит 38,6 % расходов российского государства или 8 % валового внутреннего продукта (ВВП).

Впервые Россия вкладывает в свои силовые структуры больше денег, чем в социальные расходы. Благодаря новому режиму российская экономика переживает бум: в этом году ожидается рост на 2,8 %.

«Военно-промышленный комплекс - двигатель экономики», - объяснил первый вице-премьер Денис Мантуров в июне на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин подписал целый список поручений по развитию оборонно-промышленного комплекса, чтобы производить больше оружия и боеприпасов, добавил Мантуров.

Однако даже российские экономисты считают, что это может привести к серьезным проблемам.

«Ставка России на военную промышленность рискованна, потому что она недолговечна», - пояснила Александра Прокопенко, бывший советник российского Центробанка, в недавнем интервью немецкому каналу NTV.

«Среднесрочные проблемы вполне ожидаемы, потому что ВПК требует все больше и больше инвестиций. Для того чтобы этот комплекс был мотором экономики, ему нужен постоянный спрос. Источником спроса на продукцию ВПК является сама армия. Таким образом, России нужна постоянная война для ее экономики», - заключила экономист.

Хойсген призывает США, ЕС и НАТО усилить давление на такие страны, как Китай и Индия, которые продолжают вести бизнес с Россией.