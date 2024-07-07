ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сюрприз на французских выборах
Левые лидируют по итогам второго тура парламентских выборов. Явка составила 67,1%
Сюрприз на французских выборах
Лидер левых - Жан-Люк Меланшон / Фото: Reuters / Others
7 июля 2024 г.

Альянс левых сил «Новый народный фронт» лидирует на парламентских выборах во Франции, согласно опросам после закрытия избирательных участков.

По данным Le Monde, альянс может получить от 172 до 192 мест в парламенте. Ожидается, что пропрезидентская коалиция «Вместе за республику» получит от 150 до 170 мест, а лидер первого тура выборов – крайне правое «Национальное объединение» - от 132 до 152.

BFM TV прогнозирует до 205 мест для «Нового народного фронта». Лидер входящей в альянс левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Эммануэль Макрон должен предоставить левым возможность сформировать правительство.

Явка во втором туре достигла 67,1%, что может стать самым высоким показателем с 1997 года. Выборы были назначены досрочно после победы «Национального объединения» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент 9 июня.

После первого тура, прошедшего 30 июня, левые партии и сторонники Макрона объединили усилия, сняв более 200 кандидатов, чтобы консолидировать голоса против «Национального объединения».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us