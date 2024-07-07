Альянс левых сил «Новый народный фронт» лидирует на парламентских выборах во Франции, согласно опросам после закрытия избирательных участков.

По данным Le Monde, альянс может получить от 172 до 192 мест в парламенте. Ожидается, что пропрезидентская коалиция «Вместе за республику» получит от 150 до 170 мест, а лидер первого тура выборов – крайне правое «Национальное объединение» - от 132 до 152.

BFM TV прогнозирует до 205 мест для «Нового народного фронта». Лидер входящей в альянс левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Эммануэль Макрон должен предоставить левым возможность сформировать правительство.

Явка во втором туре достигла 67,1%, что может стать самым высоким показателем с 1997 года. Выборы были назначены досрочно после победы «Национального объединения» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент 9 июня.

После первого тура, прошедшего 30 июня, левые партии и сторонники Макрона объединили усилия, сняв более 200 кандидатов, чтобы консолидировать голоса против «Национального объединения».