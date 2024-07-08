Согласно исследованию издания «Медуза», опирающемуся на данные Реестра наследственных дел (РНД) и публикации некрологов, потери России в войне с Украиной могут достигать 120 тыс. человек. Диапазон погрешности по оценкам издания составляет от 106 до 140 тыс. человек.

Другие издания также ведут подсчеты погибших. «Медиазона» и Русская служба BBC оценивают потери России в 56,5 тыс. человек, основываясь на информации из открытых источников, таких как некрологи от местных органов власти, школ, родственников погибших в социальных сетях, объявления о прощаниях и фотографии с мест захоронений.

Однако «Медуза» утверждает, что данные Реестра наследственных дел позволяют получить более точную оценку реальных потерь.

Согласно анализу, с начала 2024 года потери России в живой силе увеличились примерно на 39 тыс. человек, что почти вдвое превышает средние показатели потерь за последние три месяца 2023 года. В тот период Россия теряла около 120 человек в день, а сейчас эти цифры составляют от 200 до 250 человек в день.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия с ее «мясными штурмами» несет потери, значительно превышающие число погибших и раненых бойцов сил обороны Украины.

«Действительно, у них гораздо больше людей, и действительно, мы больше заботимся о своих людях. Но сегодня на восточном и северном фронтах у нас один убитый украинец на шестерых россиян», — сообщил Зеленский.