Первый турецкий спутник связи отечественного производства Türksat 6A будет запущен на орбиту в понедельник с космодрома Кеннеди во Флориде в 17:00 по местному времени (в полночь по турецкому времени — прим. ред.). Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Абдулкадир Уралоглу в своем заявлении в понедельник сказал, что таким образом Турция станет 11-й страной, способной производить собственные спутники.

Ожидается, что после запуска президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустит видеообращение, а Уралоглу выйдет в прямой эфир из Космического центра имени Кеннеди.

«После запуска Türksat 6A отправится в путь с двигательной установкой и достигнет своей постоянной орбиты в точке 42 градуса восточной долготы, где планируется проведение орбитальных испытаний в течение месяца», - сказал Уралоглу.

Министр отметил, что Türksat 6A расширит спутниковое покрытие для телевизионного вещания.

«Индия, Таиланд, Малайзия и Индонезия <…> будут охвачены сигналом Türksat 6A, что позволит достичь аудитории в 5 млрд человек», - добавил министр.