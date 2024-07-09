В ночь на 9 июля в сирийском порту Баниас, расположенном между Латакией и Тартусом, прогремели мощные взрывы. Минобороны Сирии заявило об ударе, нанесенном армией Израиля.

Согласно сообщению агентства SANA, в результате израильской воздушной атаки был нанесен материальный ущерб объектам в окрестностях Баниаса. Военный источник сообщил, что около 00:20 израильская авиация атаковала цели со стороны Средиземного моря.

Сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) и сирийская оппозиция подтвердили два мощных взрыва в Баниасе. Целями, предположительно, были иранские склады с оружием, предназначенные для ливанской «Хезболлы».

На месте происшествия было замечено множество машин скорой помощи, что указывает на наличие жертв и раненых. В результате атаки и вторичной детонации боеприпасов возникли сильные пожары.

Иракский новостной портал Shafaq News сообщил, что удар был нанесен по иранским установкам ПВО в районе порта Баниас.

Израильская армия не комментирует сообщения из Сирии.

Напряженность на границе Израиля и Ливана продолжает расти. Ранее «Хезболла» сообщила о гибели высокопоставленного командира Мухаммеда Нимаха Нассера в результате израильского удара. В ответ по Израилю было выпущено около 200 ракет и дронов.

В результате конфликта между «Хезболлой» и Израилем было эвакуировано около 100 тыс. израильтян и 90 тыс. ливанцев. ООН призывает стороны «немедленно вернуться к прекращению военных действий» и подтвердить реализацию резолюции 1701 Совета безопасности.