Расследовательский проект «Система» получил доступ к письму, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС после своих визитов в Киев и Москву в июле 2024 года.

Орбан отметил, что в поездках в Украину и Россию он не представлял весь ЕС, а стремился понять позиции обеих сторон конфликта. В письме скупо упоминается позиция президента Украины Владимира Зеленского, однако подробно изложены взгляды президента России Владимира Путина.

Согласно Орбану, российские власти уверены, что «время работает на их стороне, а не на стороне Украины». Путин не упомянул о российских потерях на фронте, сосредоточившись на оценках украинских потерь, которые, по его словам, составляют 40-50 тыс. человек в месяц.

Орбан пересказывает точку зрения Путина на два документа, которые в разное время пытались описать параметры возможного мира или перемирия.

Первый — «Стамбульские соглашения» 2022 года. Полное название проекта документа — «Договор о постоянном нейтралитете и безопасности Украины». Именно на этот документ часто ссылается Путин, уверяя, что он был «парафирован главами делегаций» и что на его основе должны составляться любые следующие соглашения. Член украинской делегации Михаил Подоляк, напротив, заявлял, что документ не был подписан и парафирован, так как это прерогатива МИД.

Орбан пишет, что Путин по-прежнему считает стамбульский документ актуальным и особенно ссылается на его пятый пункт, в котором «конкретизируются международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».

О содержании пятого пункта, о котором Путин рассказывал Орбану, можно узнать из публикации газеты The New York Times. В нем говорится, что в случае нападения на Украину, находящуюся в нейтральном статусе, государства-гаранты оказывали бы ей помощь для сохранения безопасности. Российская сторона настаивала на том, чтобы каждое из государств-гарантов (включая Россию) имело бы право вето на эту военную помощь. Украина с этим не согласилась.

Журнал Foreign Affairs писал, что версия «Стамбульских соглашений» от 15 апреля была последним документом, который обсуждали Россия и Украина. Сторонам так и не удалось договориться по ключевым деталям. После этого все переговорные процессы между Россией и Украиной свелись к обсуждению обмена военнопленными, телами погибших и возвращения детей.

Второй документ, о котором Орбан поговорил с Путиным, — это «Китайско-бразильский мирный план». В пересказе Орбана комментарий звучит скупо: план «находится на рассмотрении российской стороны».

По словам Орбана, Путин не стал отвечать на прямой вопрос об отношении к мирному плану Зеленского и Саммиту мира, который прошел в Швейцарии в июне по инициативе Украины. Российский лидер лишь снова заговорил о стамбульском коммюнике.

В целом, резюмирует Орбан, Европа должна проявить автономную инициативу, так как в США «все слишком заняты избирательной кампанией».

«Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», — пишет Орбан.