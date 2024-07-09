В Европейском парламенте зреет новый альянс ультраправых сил, который возглавили французский лидер ультраправых Марин Ле Пен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. К блоку также присоединилась итальянская «‎Лига»‎ Маттео Сальвини.

Альянс получил название «Патриоты за Европу» и уже стал третьей по величине силой в Европарламенте, а также крупнейшим в истории европейской демократии альянсом ультраправых. В состав группы вошли 84 депутата Европарламента из 12 стран ЕС.

Президентом новой группы в Европейском парламенте стал Жордан Барделла — правая рука Марин Ле Пен. Его прочили в кресло премьер-министра Франции от ‎«‎‎Национального объединения»‎, однако правые на выборах заняли лишь третье место. Потому премьерское кресло достанется кому-то из альянса левых сил или из партии Макрона.

Лидером группы ультраправых стала правящая партия Венгрии Fidesz, которая покинула правоцентристскую Европейскую народную партию в 2021 году.

Итальянский ультраправый лидер Маттео Сальвини заявил, что его депутаты Европарламента также присоединятся к группе. Кроме того, к новому альянсу присоединились политики из голландской Партии свободы, испанской Vox, португальской Chega, бельгийского сепаратистского Vlaams Belang и Датской народной партии.

Группа, как заявил Виктор Орбан, будет стремиться «защитить христианские корни Европы», обеспечить «максимально возможную защиту внешних границ Европы» и «сильную конкурентоспособную Европу».

В альянс подчеркнуто не пригласили немецких коллег — ультраправую партию «Альтернатива для Германии». Ее посчитали слишком токсичной из-за высказываний одного из ее депутатов о «‎‎неоднозначности» нацистской организации СС.

«Патриоты» станут третьим крупнейшим блоком в Европарламенте, опережая националистическую группу «Европейские консерваторы и реформисты» итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Либеральные центристы оказываются на пятом месте, а «Зеленые» — на шестом.