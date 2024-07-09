Apple под давлением российского правительственного органа удалила самые популярные приложения VPN из российского App Store.

Приложения виртуальной частной сети (VPN) позволяют пользователям обходить запреты и посещать запрещенные сайты. Россияне активно используют такие сервисы для доступа к соцсетям: в стране с 2022 года заблокированы Facebook, Instagram, X (бывший Twitter).

4 июля Apple отчиталась, что удалила из App Store 25 сервисов VPN по запросу российского государственного органа по надзору в сфере связи — Роскомнадзора.

В список удаленных вошли 25 провайдеров услуг VPN, включая Hidemy.name VPN, Le VPN, NordVPN, PIA VPN, Planet VPN, Proton VPN, Red Shield VPN. Один из этих сервисов, NordVPN, закрыл все свои российские серверы еще в марте 2019 года.

Red Shield в своем заявлении обвинила Apple в мотивации «сохранить доходы с российского рынка» за счет поддержки российских властей. «Это не просто безрассудство, а преступление против гражданского общества», — говорится в заявлении VPN.

В аналогичном уведомлении Le VPN говорится, что удаление было выполнено в соответствии с № 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Сервис уточнил, что его приложение удалили из App Store еще до того, как владельцы ресурса получили официальное уведомление от надзорного органа.

Роскомнадзор включил услуги VPN в «Единый реестр» интернет-ресурсов, запрещенных для публичного распространения в России. Включение в этот список позволяет властям блокировать любой сайт или приложение без решения суда.

«Это событие знаменует собой значительный шаг в продолжающихся усилиях Роскомнадзора по контролю доступа в Интернет и контента на территории России», — говорится в сообщении Le VPN.

Чтобы противостоять блокировкам, Le VPN с тех пор запустила альтернативный сервис под названием Le VPN Give, который, по словам сервиса, «позволяет вам подключаться к нашим секретным серверам с помощью стороннего программного обеспечения с открытым исходным кодом и запутанных VPN-соединений».