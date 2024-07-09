Турция выступила с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа, в частности в городе Хан-Юнус. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции. В сообщении МИД говорится, что израильские силы совершили массовое убийство мирных жителей в школе, где укрывались палестинцы.

«Мы осуждаем убийство Израилем десятков невинных мирных жителей в школе, где укрывались палестинцы в городе Хан-Юнус в секторе Газа», — говорится в релизе.

Турция указывает на обнаружение массовых захоронений в Хан-Юнусе и атаки на четыре школы за последние четыре дня как на доказательства намерений Израиля. «Это конкретные доказательства того, что Израиль стремится к полному уничтожению палестинского народа», — гласит сообщение.

Анкара также обвиняет правительство Нетаньяху в намеренном подрыве переговоров о прекращении огня. Турецкая сторона настаивает на привлечении к ответственности израильских властей.

«Израильские власти будут привлечены к ответственности перед законом за эти действия, которые игнорируют все человеческие ценности и международное право», — говорится в заявлении.