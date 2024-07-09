ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция обвиняет Израиль в попытке сорвать переговоры
Анкара обвиняет Израиль в массовых убийствах мирных жителей в Хан-Юнусе и подрыве мирных переговоров
Турция обвиняет Израиль в попытке сорвать переговоры
Фото: Reuters / Others
9 июля 2024 г.

Турция выступила с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа, в частности в городе Хан-Юнус. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции. В сообщении МИД говорится, что израильские силы совершили массовое убийство мирных жителей в школе, где укрывались палестинцы.

«Мы осуждаем убийство Израилем десятков невинных мирных жителей в школе, где укрывались палестинцы в городе Хан-Юнус в секторе Газа», — говорится в релизе.

Турция указывает на обнаружение массовых захоронений в Хан-Юнусе и атаки на четыре школы за последние четыре дня как на доказательства намерений Израиля. «Это конкретные доказательства того, что Израиль стремится к полному уничтожению палестинского народа», — гласит сообщение.

Анкара также обвиняет правительство Нетаньяху в намеренном подрыве переговоров о прекращении огня. Турецкая сторона настаивает на привлечении к ответственности израильских властей.

«Израильские власти будут привлечены к ответственности перед законом за эти действия, которые игнорируют все человеческие ценности и международное право», — говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us