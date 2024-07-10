Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения между Турцией и Венгрией, процесс вступления Турции в Европейский Союз, а также актуальные региональные и глобальные проблемы.

Эрдоган подчеркнул продолжающиеся усилия Турции по мирному урегулированию конфликтов в Украине и Газе. Он призвал международное сообщество активизировать работу по установлению мира в этих регионах.

Турецкий лидер также выразил надежду на поддержку Венгрии в возобновлении процесса вступления Турции в ЕС во время предстоящего венгерского председательства в Евросоюзе.