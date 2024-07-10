ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган рассказал Орбану о посреднических усилиях Турции
Лидеры Турции и Венгрии встретились в Вашингтоне на полях саммита НАТО, где обсудили двусторонние отношения и международные проблемы
Президент Эрдоган рассказал Орбану о посреднических усилиях Турции
Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
10 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения между Турцией и Венгрией, процесс вступления Турции в Европейский Союз, а также актуальные региональные и глобальные проблемы.

Эрдоган подчеркнул продолжающиеся усилия Турции по мирному урегулированию конфликтов в Украине и Газе. Он призвал международное сообщество активизировать работу по установлению мира в этих регионах.

Турецкий лидер также выразил надежду на поддержку Венгрии в возобновлении процесса вступления Турции в ЕС во время предстоящего венгерского председательства в Евросоюзе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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