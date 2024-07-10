В Вашингтоне 9 июля стартовал саммит НАТО — последний для генсека Йенса Столтенберга. На полях встречи лидеров 32 стран альянса генсек заявил: конфликт в Украине выявил значительные «‎пробелы»‎ в военной подготовке НАТО. В частности, Столтенберг указал на проблемы в сфере поставок вооружений и их оперативном производстве.

Одним из наиболее ярких примеров генсек назвал ситуацию с германо-нидерландской бригадой. Выяснилось, что нидерландские стандартные боеприпасы калибра 155 мм не подходят для использования в немецких гаубицах и наоборот. Так была выявлена проблема с совместимостью вооружений внутри альянса, подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг также сообщил, что на саммите будут приняты решения об увеличении оборонных расходов, а также что альянс намерен и дальше поддерживать Украину.

9 июля Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин встретились в Пентагоне. Они пообещали усилить поддержку Киева со стороны альянса.

«Мы видели ужасные ракетные удары по украинским городам, в результате которых погибли невинные мирные жители, в том числе дети, — сказал Столтенберг о российском ударе по детской больнице в Киеве. — Я осуждаю эти гнусные нападения. На саммите мы примем решения по дальнейшему усилению нашей поддержки Украины. Россия должна понять, что она не сможет нас переждать».

Саммит станет последним для Столтенберга, который уйдет в отставку в конце года после десяти лет работы на этом посту. Его сменит экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

Столтенберг хочет использовать саммит, чтобы продемонстрировать некоторые из своих достижений на посту генсека и убедить скептиков, что военный блок нужен и США, и Европе. Обеспокоенность по этому поводу выросла на фоне опасений, что скептически настроенный к НАТО Дональд Трамп вновь займет пост президента США. Тревога усилилась после провального выступления президента Джо Байдена на недавних дебатах.