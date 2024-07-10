Новое исследование SW Research показало, что большинство жителей Польши хотят, чтобы их правительство потребовало от Германии репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Опрос был проведен спустя несколько дней после встречи премьер-министра Дональда Туска и канцлера Германии Олафа Шольца. Во время встречи глава польского правительства подчеркнул, что не будет продолжать добиваться репараций, как это делала предыдущая администрация.

Опрос SW Research показал, что 58% респондентов согласны с утверждением: «Польша должна требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну». Только 20% не согласились, а 22% не имели мнения по этому вопросу.

Поддержка требования репараций была сильнее среди мужчин (67%), чем среди женщин (51%), и среди жителей сельской местности (60%) по сравнению с жителями крупных городов (50%).

Позиции поляков практически не изменились за прошедшие 10 месяцев. В сентябре прошлого года опрос CBOS для Польского агентства печати (PAP) также показал, что 58% поляков считают, что Варшава должна добиваться репараций, а 31% против. В июне 2023 года опрос Social Changes показал, что 54% поддерживают эту идею, а 29% против.

По оценкам историков, почти 6 млн польских гражданских лиц, около половины из которых были польскими евреями, погибли в результате вторжения Третьего Рейха в 1939 году. Это почти 17% довоенного населения Польши.

В последние годы вопрос о репарациях вновь стал предметом общественных дебатов. На прошлой неделе правительства Польши и Германии провели переговоры в Варшаве, СМИ предполагали, что Берлин объявит о новой форме компенсации для выживших польских жертв немецко-нацистских преступлений.

Однако канцлер Шольц не предоставил никаких дополнительных подробностей. Позиция Германии — что страна уже выплатила все положенные репарации еще в 1950-х годах. Польша тогда же отказалась от своего права на репарации, учитывая дружественные отношения между польским и германским коммунистическим правительством. Однако с 2010-х годов Варшава вновь подняла этот вопрос, считая, что Берлин по-прежнему должен выплатить ей компенсацию.