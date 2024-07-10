В Нью-Йоркском университете Абу-Даби (NYU Abu Dhabi) произошел инцидент, окончившийся депортацией студента. На выпускной церемонии в мае студент в палестинской куфии выкрикнул «Свободу Палестине!», после чего, по сообщению Associated Press, был выдворен из страны.

Этот случай отражает сложную ситуацию, в которой оказался университет, пытаясь сочетать принципы американского либерального образования со строгими законами ОАЭ. Студенты сообщают о запретах на мероприятия, связанные с палестино-израильским конфликтом, и ограничениях на ношение палестинской символики.

NYU Abu Dhabi заявил, что не имеет причастности к депортации студента. «NYU не имеет власти над иммиграционными действиями или решениями правоохранительных органов любой страны», — сообщили в вузе.

Университет также подчеркнул, что студенты были проинформированы «об ожиданиях, обязательствах и границах, включая протоколы выпускной церемонии».

Американская ассоциация университетских профессоров выразила обеспокоенность ситуацией. «Университет не смог защитить студентов, сотрудников и преподавателей от задержания и допросов в правительственных службах безопасности и не смог предотвратить депортацию одного сотрудника и одного выпускника», — говорится в заявлении.

Этот инцидент не первый в истории NYU Abu Dhabi. Ранее университет критиковали за использование труда мигрантов при строительстве кампуса и за отказ в визах некоторым преподавателям.

Ситуация отражает более широкую проблему баланса между дипломатическими отношениями ОАЭ с Израилем и реакцией населения на палестино-израильский конфликт. Несмотря на отсутствие массовых демонстраций, напряженность среди арабского населения ОАЭ из-за действий Израиля в секторе Газа растет.