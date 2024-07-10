С 2026 года Соединенные Штаты начнут размещать на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Об этом говорится в совместном письменном заявлении США и ФРГ, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств огневого поражения большой дальности своей многодоменной тактической группы в Германии в 2026 году в качестве части планирования непрерывного размещения этих средств в будущем», - отмечается в документе.

«По завершении окончательной разработки эти подразделения обычных средств поражения будут включать в себя [многоцелевые ракеты] SM-6, [крылатые ракеты] Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе», - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что эти шаги Вашингтона «продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО» и их вклад в «европейский потенциал интегрированного сдерживания».

Ранее Соединенные Штаты использовали Tomahawk для атак по целям в таких странах, как Ирак и Афганистан.

Также, накануне США объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 млрд долларов в рамках масштабной программы модернизации, включающей закупку американского оборонного оборудования.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.