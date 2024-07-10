Из-за санкций США против Китая российская компания «Новатэк» не смогла получить модули для проекта «Арктик СПГ 2», которые были произведены на китайской верфи Wison New Energies.

Оборудование было отправлено в Россию, но за несколько дней до прибытия в Белокаменку Мурманской области корабль развернулся и вернулся обратно. Причиной этого стало решение китайской компании Wison New Energies прекратить работу в России. Руководство предприятия приняло это решение после того, как ряд китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с РФ, попали под санкции США.

«Мы ценим хорошие отношения, которые мы создали с нашими российскими партнерами в прошлом, и ценим работу, которую мы проделали вместе. Однако, учитывая стратегическое будущее компании, мы должны принять это непростое решение», — заявляли Wison New Energies.

Проект «Арктик СПГ 2» - второй крупный проект «Новатэк» по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) после завода «Ямал СПГ», запущенного в 2017 году и имеющего мощность 16,5 млн тонн в год.

«Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Однако из-за санкций «Арктик СПГ 2» не смог начать экспорт газа с первой технологической линии, запуск которой был запланирован на начало этого года.

На фоне западных санкций китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения, что товары, приобретенные в «дружественных» странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в РФ.