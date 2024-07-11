Закон об иноагентах, принятый грузинским правительством, несмотря на многотысячные протесты, продолжает вбивать клин в отношения Тбилиси и Запада.

10 июля посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что законодательные акты правительства Грузии несовместимы с европейскими ценностями. Это привело к тому, что страны ЕС изменили политику по отношению к Тбилиси и остановили процесс вступления страны в сообщество.

Дипломат уточнил: ЕС — это «пространство демократии и верховенства закона». Возможность для Грузии присоединиться к этому пространству появилась в 2022 году, после начала российско-украинского конфликта.

«Окно может снова закрыться. Окна не могут быть открыты постоянно. Потому что это политический процесс. Политика меняется», — предупредил посол.

«Не упустите эту историческую возможность присоединиться к партии глобального мира, потому что именно за это выступает ЕС», — призвал дипломат.

Посол назвал принятый закон об иноагентах «беспрецедентным изменением» в политической риторике Грузии.

«Законодательные акты [Грузии] не очень совместимы с нашими партнерскими отношениями. Если правительство выберет эту неприемлемую риторику, отношения [Германии и Грузии] изменятся», — подчеркнул Фишер.

«Почему-то Германия, Европейский Союз, даже США, будучи лучшими друзьями и сильными сторонниками в течение 30 лет, теперь неожиданно рассматриваются [грузинскими властями] как опасные. Иногда нас называют фашистами, террористами. Такая риторика разрушает партнерство», — констатировал посол.

Наряду с США Германия остается одним из крупнейших зарубежных спонсоров Грузии и входит в десятку главных торговых партнеров. Однако закон привел к существенному похолоданию между Берлином и Тбилиси. Посол отметил: Германия приостановила новые финансовые программы для Грузии и пересматривает уже существующие.

«Мы решили пока не брать на себя новых обязательств перед Грузией. Мы также пересмотрим текущий портфель», — заявил Фишер.

Он отметил, что военные ФРГ и США также отменили участие Грузии в учениях Noble Partner.

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински объявил 9 июля, что Евросоюз приостановил помощь в размере €30 млн, выделенную на укрепление обороны Грузии.