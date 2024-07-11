Азербайджан изъявил желание стать полноправным членом БРИКС.

Об этом заявила председатель азербайджанского парламента (Милли Меджлиса) Сахиба Гафарова во время выступления на заседании Парламентского форума БРИКС.

«Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС», — цитирует ее слова российское агентство ТАСС.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС» , — добавила чиновница.

На сегодняшний день полноправными участниками БРИКС являются Египет, Индия, Иран, Китай, Бразилия, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия, Россия и ЮАР.

В течение 2023 года о желании вступить в организацию заявляли Пакистан, Венесуэла, Бангладеш и Беларусь.