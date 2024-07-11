ПОЛИТИКА
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Азербайджан хочет в БРИКС
Спикер азербайджанского парламента заявила о желании Баку присоединиться к группе стран БРИКС
Азербайджан хочет в БРИКС
Сахиба Гафарова / Фото: пресс-служба Милли Меджлиса / Others
11 июля 2024 г.

Азербайджан изъявил желание стать полноправным членом БРИКС.

Об этом заявила председатель азербайджанского парламента (Милли Меджлиса) Сахиба Гафарова во время выступления на заседании Парламентского форума БРИКС.

«Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС», — цитирует ее слова российское агентство ТАСС.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС» , — добавила чиновница.

На сегодняшний день полноправными участниками БРИКС являются Египет, Индия, Иран, Китай, Бразилия, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия, Россия и ЮАР.

В течение 2023 года о желании вступить в организацию заявляли Пакистан, Венесуэла, Бангладеш и Беларусь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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