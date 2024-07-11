Кинозвезда и убежденный демократ Джордж Клуни призвал президента Джо Байдена выйти из президентской гонки, присоединившись к аналогичным призывам от бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Всего несколько недель назад актер Клуни возглавил сбор средств, который принес рекордную сумму за один вечер для кампании по переизбранию Байдена. Однако провальное выступление президента на дебатах изменило отношение Клуни к кампании. В статье для New York Times актер отметил, что по-прежнему хорошо относится к Байдену, однако партия проиграет президентскую гонку, а также любой контроль над Конгрессом, если действующий президент останется ее главным кандидатом.

«Это не только мое мнение; это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я разговаривал наедине», — написал Клуни.

Клуни отметил, что партия должна выбрать нового кандидата на своем съезде в следующем месяце, заявив, что процесс будет «тяжелым», но «пробудит» избирателей в пользу партии. В качестве альтернатив Байдену актер упомянул вице-президента Камалу Харрис и губернаторов Уэса Мура из Мэриленда, Гретхен Уитмер из Мичигана и Гэвина Ньюсома из Калифорнии.

Сосредоточив большую часть своей статьи на возрасте Байдена, Клуни отметил различия, которые он увидел в 81-летнем президенте во время их недавнего мероприятия в Лос-Анджелесе по сравнению с прошлыми годами.

«Ужасно это говорить, но Джо Байден, с которым я был три недели назад на сборе средств, не был тем Джо Байденом, которым он был в 2010 году. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — признал актер.

В прошлом месяце Джордж Клуни, актрисы Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд были среди тех, кто вышел на сцену для сбора средств, обеспечив рекордные $30 млн для президентской кампании Байдена.