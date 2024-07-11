ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с новым премьером Британии
Лидеры Турции и Великобритании встретились в Вашингтоне на полях саммита НАТО, обсудив перспективы расширения сотрудничества
Президент Эрдоган встретился с новым премьером Британии
Кир Стармер и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
11 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Турецкий лидер подчеркнул возможность принятия новых шагов для развития отношений между странами во всех сферах и выразил желание продолжить и усилить позитивную динамику в двусторонних отношениях.

Президент Эрдоган также повторно поздравил Стармера со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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