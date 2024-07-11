Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Турецкий лидер подчеркнул возможность принятия новых шагов для развития отношений между странами во всех сферах и выразил желание продолжить и усилить позитивную динамику в двусторонних отношениях.

Президент Эрдоган также повторно поздравил Стармера со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.