Отставка Габриэля Атталя будет принята Эммануэлем Макроном во вторник после последнего заседания кабинета министров. Об этом агентству France Info сообщил один из участников встречи, состоявшейся в Елисейском дворце в пятницу.

Президент Республики отказал премьер-министру в отставке на следующий день после второго тура выборов в законодательные органы, в ходе которого президентская коалиция заняла второе место после левого «Нового народного фронта».

Тогда глава государства попросил его остаться «на время, чтобы обеспечить стабильность в стране».

После отставки Габриэль Атталь и его правительство будут заниматься только текущими делами.

18 министров, избранных депутатами, смогут занять свои места в Национальном собрании и принять участие в выборах его председателя в следующий четверг. В этот день, который станет предвестником поединков нового законодательного органа, будет разыгран и ряд других ключевых постов.