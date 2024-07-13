В Цимлянском районе Ростовской области произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Василий Голубев сообщил, что возгорание произошло около 04:00 в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Российские СМИ опубликовали фото и видео с места происшествия, на которых виден большой столб черного дыма, поднимающийся над нефтебазой в пригороде Цимлянска.

Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что никто не пострадал. Пожару был присвоен повышенный ранг, сообщалось о 49 человек и 14 единиц техники, работавших на месте.

Впоследствии пожар на нефтебазе в Цимлянском районе был ликвидирован, заявили власти.

В последние месяцы Ростовская область неоднократно подвергалась атакам дронов. Например, в ночь на 9 июля над регионом был уничтожен 21 беспилотник, а в ночь на 5 июля — 10 БПЛА. В июне в Азове Ростовской области тушили пожар на нефтебазе на протяжении более трех суток.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника: два в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. В Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки дронов.