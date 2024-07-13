Эти надежды родились у них действительно неожиданно, потому что неуспех на выборах в Европарламент отнюдь не обязывает национальную власть к проведению досрочных национальных выборов. Так, правящая коалиция Германии тоже проиграла выборы в Европарламент, однако ее лидер Олаф Шольц досрочные общенациональные выборы объявлять не стал. А вот Эммануэль Макрон после поражения на них решил пойти ва-банк, дав шанс своим противникам, которым при нормальном течении событий пришлось бы ждать очередных выборов.

Речь идет в первую очередь о Кремле, жестким оппонентом которого Макрон стал буквально в последнее время, хотя еще недавно он призывал Европу к стратегическому диалогу с Россией. При этом Москва уже давно связывает свои надежды на изменение французской внешней политики с партией «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт), пользующейся ее как финансовой, так и политической благосклонностью. А так как именно «Национальное объединение» выглядело главным претендентом на победу на предстоящих внеочередных выборах, их перспективы для Кремля выглядели крайне благоприятными. Но что-то пошло не так.

«Умное голосование» против друзей Кремля

Получив в первом туре рекордные для себя 33% голосов, «Национальное объединение» могло претендовать во втором туре минимум на 289 депутатских мандатов, что позволило бы ему сформировать правительство. Как вариант – в коалиции с такими более умеренно правыми партиями, как «Республиканцы» (бывшего премьера Саркози), которые при таком исходе могли бы начать склоняться к союзу с правыми радикалами, как это уже происходило в ряде европейских стран.

Однако накануне второго тура главные противники «Национального объединения» из партии Макрона «Вместе за республику» и левого «Нового народного фронта» объединились, чтобы остановить ультраправых, и распределили между собой избирательные округа, сняв менее популярных кандидатов в пользу более популярных. Тем самым Макрон и левые фактически использовали схему, схожую с той, которую навальнисты предлагали в свое время использовать против «Единой России» под названием «Умное голосование».

Так или иначе, в результате французского «умного голосования» во втором, окончательном туре 182 места получил «Новый народный фронт», 168 мест — партия Макрона «Вместе за Республику», а «Национальное объединение» переместилось с первого места на третье, получив всего 143 места в парламенте.

Формальный лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал кооперацию Макрона и левых «альянсом бесчестия», который лишил французов представительства. А стоящая за ним фактическая лидер партии Марин Ле Пен пошла еще дальше и обвинила в ее поражении сговор не только внутренних противников, но и внешних, в частности, правительство Алжира, которое якобы мобилизовало с этой целью электорат алжирской диаспоры.

Но результат выборов общепризнан, и потому подобные обвинения уже ничего не изменят. Проблема заключается в том, что ни одна из ведущих сил, которые во втором туре голосования объединились исключительно против общего врага, не сможет сформировать правительство в одиночку, без коалиции. Но перед тем как обсуждать возможную коалицию, стоит присмотреться к политической силе, получившей на этих выборах первое место.

Многие комментаторы сейчас указывают на то, что, желая остановить ультраправых из «Национального объединения», Макрон помог как минимум формально победить на выборах другой крайности — не просто левым, а ультралевым из Нового народного фронта (ННФ). Действительно ли ННФ победил или просто оказался инструментом победы Макрона – об этом чуть позже. Но что он из себя представляет?

Прежде всего ННФ — это не партия, а их широкий конгломерат, просто на левом поле — от левого центра до крайне левых. Мотивацией этого широкого объединения далеко не во всем согласных между собой участников стало противостояние успешно идущей кампании ультраправых под названием «Национальное ралли». Отсюда и название — в межвоенной Франции существовал «Народный фронт», платформой объединения которого был антифашизм, соответственно участники нового объединения назвали его Новым народным фронтом, используя таким образом исторические аналогии.

В ННФ вошли десятки разных объединений — общенациональных и региональных партий, ассоциаций, профсоюзов. Основные из них — «Непокоренная Франция» левого радикала Жана-Луи Меланшона, трижды участвовавшего в выборах президента Франции, леворадикальная Левая партия и более умеренно левая Социалистическая партия, из которых Меланшон в разное время вышел, Французская коммунистическая партия, еврофедералистская и евросоциалистическая партия «Поколение. с», левоцентристская партия «Общественная площадь», созданная Рафаэлем Глюксманом, «Экологисты».

Союзники по Фронту договорились бороться за отмену пенсионной реформы Макрона, вызвавшей в 2023 году массовые протесты, повышение зарплат в госсекторе минимум на 14%, введение налога на капитал и повышение налогов на высокие доходы. При этом по вопросам внешней политики они могут расходиться. Если Меланшон против активной поддержки Украины, в чем он не отличается от «Национального объединения», то Глюксман не только за, но и предлагает активное противодействие Кремлю на всем постсоветском пространстве, включая поддержку грузинской, белорусской, чеченской и российской оппозиций.

Для такой страны, как Франция, характеризующейся централистской политической культурой, показательно присоединение к ННФ ряда от откровенно сепаратистских или автономистских движений — как заморских французских провинций, так и материковых. В частности, в него вошли три мартиникские партии, одна полинезийская, две гвианские, по одной эльзаской, бретонской, корсиканской и баскской. И если заморские партии в основном склоняются к независимости, то материковые, по крайней мере публично, выступают за превращение Франции из унитарной республики в федерацию этнорегионов. Впрочем, это говорит лишь о широте рядов ННФ, а не о том, что эти установки являются его официальной позицией. Тот же Меланшон является принципиальным унитаристом и в этих вопросах мало отличается как от Ле Пен, так и от Макрона.

Макрон и возможная коалиция

Выиграл или проиграл от такого исхода внеочередных выборов инициировавший их Макрон?

Конечно, можно сказать, что ему было бы проще дождаться очередных выборов, не вводя политическую систему страны в состояние турбулентности. С другой стороны, выборы в Европарламент не просто подорвали его политическую легитимность, но и наделили правомочностью его главного противника — «Национальное объединение». А это сочетание ставило Макрона в чрезвычайно уязвимую позицию.

Сейчас же ему удалось решить как минимум одну из этих проблем — пусть он и не восстановил свою легитимность как лидера политической силы номер один (но все же поднялся с третьего на второе место), но сумел отбросить от политического Олимпа уже заползавшее на него «Национальное объединение».

Каким будут новое правительство и его международная политика — это главные вопросы, которые волнуют сейчас наблюдателей. Что касается первого, то прежде всего надо помнить, что Франция — не парламентская, а президентская республика. Это значит, что для формирования своего правительства той или иной оппозиционной политической силе, будь то «Новый народный Фронт» или «Национальное объединение», нужно получить парламентское большинство, чего не произошло. Да, большинства теперь нет и у Макрона, но помимо конституционных президентских полномочий он сейчас объективно находится в позиции политического центра, способного манипулировать крайними флангами.

Как это может выглядеть? И Меланшон, и Макрон уже заявили, что коалиция «Вместе за Республику» с «Новым народным фронтом» невозможна. Однако надо иметь ввиду, что сам «Новый народный фронт» представляет собой не партию абсолютных единомышленников, а большую коалицию, умеренные части которой гипотетически могут пойти на союз с правящей партией под лозунгом «правительства национального единства». И если Меланшона в таком правительстве представить себе сложно, то Рафаэль Глюксман вполне мог бы занять в нем одну из лидирующих позиций.

Это значит, что международная политика французской власти, в частности по вопросу поддержки Украины, не только сохранится, но и может получить второе дыхание.