Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в преднамеренном срыве переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Это заявление последовало после двух крупных атак израильских сил, в результате которых, по данным палестинской стороны, погибло более 100 человек.

По информации палестинского Министерства здравоохранения, израильский удар по лагерю для перемещенных лиц Аль-Маваси привел к гибели не менее 90 человек и ранению 300. Еще около 20 человек погибли при ударе по импровизированной мечети в лагере беженцев Аль-Шати в городе Газа.

«ХАМАС продемонстрировал позитивную и ответственную реакцию на новые предложения о прекращении огня и обмене пленными, но израильская позиция, занятая Нетаньяху, заключалась в создании препятствий, мешающих достижению соглашения», — заявил Хания.

Лидер ХАМАС призвал международных посредников, включая Катар, Египет, Оман и Турцию, повлиять на США и других участников процесса, чтобы остановить «чудовищные массовые убийства».

Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что целью Израиля является «полное уничтожение ХАМАС» и освобождении всех пленных. Он также выдвинул новое требование о сохранении израильского контроля над границей Газы с Египтом для предотвращения контрабанды оружия.

«Я не отступаю ни на миллиметр от плана, которому дал благословение президент Байден, но я также не позволю ХАМАС сдвинуться ни на миллиметр», — заявил на пресс-конференции в субботу премьер-министр Израиля.

Ситуация в секторе Газа остается напряженной, а перспективы достижения перемирия - неопределенными. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате израильского вторжения в палестинский эксклав погибли 38,443 человека, еще 88,481 человек был ранен.

В результате израильской блокады и бомбардировок обширные районы сектора Газа превратились в непригодные для проживания руины, а население не имеет доступа к воде и товарам первой необходимости.