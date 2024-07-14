Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу 2024 года, обыграв в финальном матче команду Англии со счетом 2:1. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Берлине. Голы забили Нико Уильямс (47'), Коул Палмер (73') и Микель Оярсабаль (86').

Эта победа стала для Испании четвертой на чемпионатах Европы (1964, 2008, 2012, 2024), что является новым рекордом турнира. Сборная Англии, несмотря на выход в финал, так и не смогла завоевать свой первый титул чемпиона Европы.

Турнир ознаменовался рядом достижений:

Испания забила 15 голов за турнир, установив новый рекорд.

Ламин Ямаль сделал 4 голевых передачи, повторив рекорд чемпионатов Европы.

17-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории финалов Евро и ЧМ.

Впервые в финале Евро в стартовом составе вышли сразу два тинейджера (Ямаль и 19-летний Кобби Мейну).

Эта победа укрепила статус сборной Испании как одной из сильнейших футбольных команд Европы и мира.