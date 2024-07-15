Соединенные Штаты могут пересмотреть Дохийское соглашение с афганским движением «Талибан» в случае прихода в Белый дом республиканской команды Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

Джон Болтон выступил с заявлениями о ситуации в Афганистане 7 июля. В интервью Afghanistan International, редакция которого находится в Лондоне, бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа выступил за свержение движения «Талибан», назвав это «единственным способом разрешить кризис в Афганистане». Болтон призвал к пересмотру условий сделки с талибами, заключенной в Дохе в феврале 2020 года.

Согласно этому договору, «Талибан» обязался не допускать использования территории Афганистана международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида» и ДАЕШ, угрожающими безопасности США.

По данным афганской оппозиции, к договору прилагаются секретные статьи, по которым Вашингтон обязуется оплачивать услуги талибов по обеспечению безопасности США, включая разведданные от талибских спецслужб. Бывший глава афганской разведки Амрулла Салех утверждает, что США еженедельно передают талибам наличными от 40 до 80 млн долларов.

Болтон потребовал прекратить практику финансирования нынешнего афганского правительства американской стороной. По его мнению, США не должны платить за получение разведданных от талибов. Он также выступил против встреч представителей спецслужб США с руководителями Главного управления разведки «Талибана». Экс-советник Трампа уверен, что такие встречи «придают легитимность движению» и не выгодны США.