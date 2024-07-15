Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку в понедельник. Она была предложена на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС, и ее кандидатуру еще должен одобрить Европарламент. Коалиция, которая формирует новый состав Еврокомиссии, располагает достаточным числом голосов для утверждения Каллас.

До назначения нового кабинета министров Каллас будет исполнять обязанности премьера. Ожидается, что состав правящей коалиции в Эстонии останется прежним, и Партия реформ, которую она представляет, предложит нового кандидата на пост премьер-министра. Вероятным кандидатом является Кристен Михал.

Кая Каллас занимала должность премьер-министра с 2021 года. За это время произошли несколько изменений в составе правительства и правящей коалиции. Текущая коалиция представляет собой левоцентристский альянс.

Каллас известна своей критикой России из-за ее действий в Украине. Эстония, как и другие страны Балтии, активно поддерживает Украину в различных сферах, включая оборону.

В 2023 году эстонские журналисты выяснили, что компания ее супруга Арво Халлика продолжала торговлю с Россией после начала конфликта. Каллас заявила, что не имеет отношения к бизнесу мужа и отказалась уйти в отставку.

Полиция безопасности Эстонии подтвердила, что санкционный режим не нарушался и претензий к Халлику нет. Он в свою очередь решил продать акции компании и уйти с занимаемых постов.